Общежитие педколледжа загорелось под Иркутском

Огонь объял общежитие педагогического колледжа в Иркутской области. Спасатели эвакуировали жильцов из здания.

Пожар произошел в двухэтажном общежитии в поселке Бохан. Здание сделано из бруса. В огне оказался коридор и бытовые помещения на первом этаже. Общая площадь возгорания — 216 квадратных метров. Интенсивное горение продолжается. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Уточняется, что пламя может перекинуться на второй этаж. По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник: пресс-служба МЧС по Иркутской области

«Погибших, травмированных нет. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек», — отметили в ведомстве.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, спасатели локализовали пожар на площади 159 квадратных метров. На месте работают 54 человека и 17 единиц техники.

Поселок Бохан расположен в 120 километрах от Иркутска.