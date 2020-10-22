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    22 октября 2020, 15:56

    Общежитие горного университета загорелось в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в здании общежития Уральского государственного горного университета. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    С места происшествия эвакуированы 250 человек, пострадавших нет. Там работают все пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга. Задействованы 56 человек и 17 единиц спецтехники.

    Ранее спасатели эвакуировали 34 человека, в том числе 33 ребенка, из ярославской гимназии из-за пожара. Возгорание удалось локализовать.