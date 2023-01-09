09 января 2023, 14:24
Общежитие АО «Нефтеавтоматика» загорелось в ХМАО
Серьезный пожар начался в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. Там загорелось общежитие АО «Нефтеавтоматика». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружного ГУ МЧС.
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Огонь охватил площадь в более чем 160 квадратных метров. На место происшествия прибыли 41 человек личного состава МЧС и 10 единиц спецтехники. Во время возгорания здание смогли покинуть самостоятельно 13 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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