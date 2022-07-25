Общественника Леонида Гозмана задержали в Москве

Полиция задержала в Москве политического и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России иноагентом). Об этом рассказал «Интерфаксу» его адвокат Михаил Бирюков.

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», — отметил защитник.

С чем связано задержание, пока не сообщается. Со слов Бирюкова, правоохранители заявили, что Гозман находится в федеральном розыске, однако «оснований для розыска не было, так как ему не предъявлено никакое обвинение пока».

Как написали «Известия», Гозмана задержали по системе распознавания лиц. В тот момент он находился с адвокатом в метро.

Карточка Леонида Гозмана есть в базе разыскиваемых лиц МВД России. Отмечено, что розыск идет в рамках уголовного дела, но не уточняется, по какой статье его возбудили.

Общественника уже задерживали 10 дней назад и допросили в СК как подозреваемого по делу о «неподаче уведомления о получении гражданстве Израиля», напомнил «Интерфакс».

Гозман — президент общественного движения «Союз правых сил».