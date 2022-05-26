26 мая 2022, 21:53
Обрушившуюся фабрику «Вымпел» на севере Москвы сняли на видео
Появились кадры с места обрушившейся швейной фабрики «Вымпел» на севере Москвы
Работы по сносу аварийного здания швейной фабрики «Вымпел» на севере Москвы продолжаются. Корреспондет «360» побывал на месте и показал процесс работ.
На кадрах видно, как специальная машина выламывает из стен куски, которые падают вниз.
Сегодня стало известно, что во время сноса пятого этажа часть здания не выдержала и обрушилась. Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что упал кусок площадью в 25 квадратных метров.
По данным СМИ, в момент обрушения мимо здания проезжал автобус с пассажирами. Обломки частично задели транспортное средство. А вот ударная волна от рухнувшей части постройки выбила стекла в соседнем здании.