Обрушившуюся фабрику «Вымпел» на севере Москвы сняли на видео

Работы по сносу аварийного здания швейной фабрики «Вымпел» на севере Москвы продолжаются. Корреспондет «360» побывал на месте и показал процесс работ.

На кадрах видно, как специальная машина выламывает из стен куски, которые падают вниз.

Сегодня стало известно, что во время сноса пятого этажа часть здания не выдержала и обрушилась. Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что упал кусок площадью в 25 квадратных метров.

По данным СМИ, в момент обрушения мимо здания проезжал автобус с пассажирами. Обломки частично задели транспортное средство. А вот ударная волна от рухнувшей части постройки выбила стекла в соседнем здании.