Обрушившийся дом в Энгельсе признали аварийным в 2018 году

Жилой дом в Энгельсе, в котором обрушилась лестница, был признан аварийным в 2018 году. Саратовские прокуроры начали проверку.

«В настоящий момент установлено, что дом признан аварийным в 2018 году, домом управляет управляющая компания „Летка“», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

По результатам прокурорской проверки примут процессуальное решение.

Обрушение произошло утром 20 мая. Обвалились два лестничных пролета между вторым и четвертым этажами. Одна женщина пострадала, ее увезли с места происшествия на скорой.

Пресс-секретарь областного Минздрава Анастасия Усова рассказала, что пострадавшей 38 лет. Ее состояние она описала как средней тяжести.

Всех жителей дома эвакуировали. Для жильцов обрушившегося подъезда понадобилась автолестница.

Власти Энгельсского района создали оперативный штаб.