Обрушившиеся строительные леса придавили машины напротив Госдумы

Строительные леса рухнули в Георгиевском переулке Москвы. ЧП произошло напротив нового здания Госдумы. Пострадали по крайней мере два автомобиля, имеющих отношение к сотрудникам парламента. Об этом сообщил депутат Думы Михаил Матвеев.

Он записал видео, на котором видны обрушившиеся леса.

«Катастрофа. В Государственной думе только что обрушились строительные леса дома напротив входа в Государственную думу в Георгиевском переулке, придавило несколько машин. Епрст — вот это да!» — сказал Матвеев.

Матвеев добавил, что сегодня около Госдумы мало машин, поскольку идет региональная неделя. Он предположил, что леса могли неправильно закрепить.