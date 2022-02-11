11 февраля 2022, 12:40
Обрушившиеся строительные леса придавили машины напротив Госдумы
Депутат Матвеев сообщил об обрушении строительных лесов напротив Госдумы
Строительные леса рухнули в Георгиевском переулке Москвы. ЧП произошло напротив нового здания Госдумы. Пострадали по крайней мере два автомобиля, имеющих отношение к сотрудникам парламента. Об этом сообщил депутат Думы Михаил Матвеев.
Он записал видео, на котором видны обрушившиеся леса.
«Катастрофа. В Государственной думе только что обрушились строительные леса дома напротив входа в Государственную думу в Георгиевском переулке, придавило несколько машин. Епрст — вот это да!» — сказал Матвеев.
Матвеев добавил, что сегодня около Госдумы мало машин, поскольку идет региональная неделя. Он предположил, что леса могли неправильно закрепить.