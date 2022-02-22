Обрушившиеся на Калужском шоссе бетонные плиты расплющили несколько автомобилей

Обрушение нескольких бетонных плит произошло на Калужском шоссе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

С эстакады на 25-м километре Калужского шоссе вниз упали несколько бетонных плит. В результате обрушения, по данным источника, есть пострадавшие.

«Пострадали машины, есть зажатые», — сказано в сообщении.

Обрушение бетонных плит произошло в результате ДТП. По эстакаде ехал самосвал, в кузове которого находились плохо закрепленные строительные материалы. Они упали на автомобиль, который ехал под эстакадой. Прибывшие на место спасатели деблокировали водителя автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи.

Вечером 11 февраля подобное ЧП произошло и в Подмосковье. Там на территории строящегося торгового комплекса обрушился бетонный забор. В результате аварии пострадали четыре человека.