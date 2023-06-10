10 июня 2023, 22:33
Обрушением цирка-шапито в Ленобласти заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Ленобласти начала проверку после обрушения цирка-шапито
Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку по факту обрушения трибун со зрителями в цирке в деревне Лесколово Всеволжского района. По предварительным данным, в шапито произошло обрушение конструкций трибун, на которых сидели зрители, сказано в сообщении регионального ведомства.
«По поручению прокурора региона Сергея Жуковского Всеволожская городская прокуратура проводит проверку обрушения трибуны передвижного цирка в деревне Лесколово Всеволожского района, результаты поставлены на контроль», — сообщили в прокуратуре.
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В случае обнаружения нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
На данный момент известно о семи пострадавших в результате ЧП в ходе представления. Все они находятся в больнице, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Пятеро из них — несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 июня, во время представления передвижного цирка в деревне Лесколово Всеволжского района рухнула трибуна со зрителями. В результате 11-летняя зрительница получила перелом ноги.
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Прокуратура РФ
Ленинградская область
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