Обрушение в магазине на 70 кв. м произошло в Ярославле. Есть погибший, под завалами люди

Обрушение перекрытий в одном из подвальных помещений в здании на пересечении улиц Андропова и Депутатской в Ярославе произошло 20 марта, погиб один рабочий, восемь человек спасены. Об этом сообщило МЧС.

Ведомство уточнило, что в постройке бригада проводила строительные работы, площадь обрушения составила 70 квадратных метров. На место происшествия направлены 64 человека и 12 единиц техники.

По предварительной информации, всего внутри находились 14 рабочих.

Следственный комитет объявил о начале проверки по факту инцидента, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.