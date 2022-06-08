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    08 июня 2022, 13:01

    Обрушение строительных лесов на человека в Москве попало на видео

    Источник: у пострадавшего при обрушении на стройке в Москве травма головы и перелом

    Алла Морген, Максим Зинкин

    Обрушение строительных лесов произошло на одном из строений в Лермонтовском переулке Москвы, один человек пострадал.

    Источник в экстренных службах сообщил «360», что под падающую конструкцию попал 28-летний уроженец Таджикистана Пахеджан К., его госпитализировали в больницу имени Боткина.

    По данным источника, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.

    Информацию об одном пострадавшем подтвердила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — говорится в заявлении прокуратуры.