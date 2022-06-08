08 июня 2022, 13:01
Обрушение строительных лесов на человека в Москве попало на видео
Источник: у пострадавшего при обрушении на стройке в Москве травма головы и перелом
Обрушение строительных лесов произошло на одном из строений в Лермонтовском переулке Москвы, один человек пострадал.
Источник в экстренных службах сообщил «360», что под падающую конструкцию попал 28-летний уроженец Таджикистана Пахеджан К., его госпитализировали в больницу имени Боткина.
По данным источника, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.
Информацию об одном пострадавшем подтвердила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — говорится в заявлении прокуратуры.