Обрушение строительных лесов на человека в Москве попало на видео

Обрушение строительных лесов произошло на одном из строений в Лермонтовском переулке Москвы, один человек пострадал.

Источник в экстренных службах сообщил «360», что под падающую конструкцию попал 28-летний уроженец Таджикистана Пахеджан К., его госпитализировали в больницу имени Боткина.

По данным источника, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.

Информацию об одном пострадавшем подтвердила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — говорится в заявлении прокуратуры.