24 июля 2023, 16:12
Обрушение стены на автомобили в Кисловодске попало на видео
Мэр Евгений Моисеев: подпорная стена рухнула на автомобили в Кисловодске
Подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили в Кисловодске. О происшествии сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев.
Обрушение случилось на Промышленной улице. По словам Моисеева, там не только обвалилась новая подпорная стена, которую строили взамен старой, но и прорвало газовую трубу.
Мэр показал видео с моментом обрушения. На этих кадрах видно, что серьезно пострадали четыре припаркованных машины.
На место происшествия выехали спасатели и пожарные. По словам очевидцев, люди под завалы не попали.
«Главное, что жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Моисеев.
По данным главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, обрушились 25 метров подпорной стены на территории промзоны. Есть угроза дальнейшего обвала и повреждения металлического ангара.
Из-за повреждения газопровода четыре небольших частных предприятия остались без газоснабжения. Его планируют восстановить 25 июля.
Ранее обрушилась часть стены в здании Института Латинской Америки РАН. Спасатели вывели из поврежденного помещения 10 человек.
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