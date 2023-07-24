Происшествия 24 июля 2023, 16:12 Обрушение стены на автомобили в Кисловодске попало на видео Мэр Евгений Моисеев: подпорная стена рухнула на автомобили в Кисловодске Кадр из видео / Telegram-канал Евгения Моисеева

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Подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили в Кисловодске. О происшествии сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев.

Обрушение случилось на Промышленной улице. По словам Моисеева, там не только обвалилась новая подпорная стена, которую строили взамен старой, но и прорвало газовую трубу.

Мэр показал видео с моментом обрушения. На этих кадрах видно, что серьезно пострадали четыре припаркованных машины.

На место происшествия выехали спасатели и пожарные. По словам очевидцев, люди под завалы не попали.

«Главное, что жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Моисеев.

По данным главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, обрушились 25 метров подпорной стены на территории промзоны. Есть угроза дальнейшего обвала и повреждения металлического ангара.

Из-за повреждения газопровода четыре небольших частных предприятия остались без газоснабжения. Его планируют восстановить 25 июля.

Ранее обрушилась часть стены в здании Института Латинской Америки РАН. Спасатели вывели из поврежденного помещения 10 человек.