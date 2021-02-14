Обрушение склада произошло в Москве

Утром в воскресенье в районе Царицыно в Москве произошло обрушение склада. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Обрушение произошло по адресу: улица Промышленная, дом 11 А, строение 45. На место выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Сейчас там разбирают завалы.

Информация о пострадавших уточняется. Пока известно об одном раненом. Его передали медикам, он в сознании. Причина случившегося неизвестна. В ближайшее время это выяснят специалисты. Согласно открытым данным, по этому адресу расположена транспортная компания.