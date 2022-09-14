Обрушение произошло в горящем цеху Кольской ГМК | 360°

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Обрушение произошло в горящем цеху Кольской ГМК

МЧС сообщило об обрушении кровли горящего здания Кольской ГМК

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Обрушилась кровля в горящем цеху на объекте АО «Кольская ГМК». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Сейчас в горящем здании Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске продолжается тушение пожара на площади 600 квадратных метров.

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«В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 кв. метров», — отметили в ведомстве.

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Пострадавших нет, всех работников эвакуировали на безопасное расстояние.

По словам МЧС по Мурманской области, на месте происшествия задействовали все возможные меры для локализации пожара, в том числе 101 человек и 19 единиц техники.

По предварительным данным, огонь в Кольской горно-металлургической компании распространился из цеха электрических нагрузок.

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