Обрушение произошло в горящем цеху Кольской ГМК | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Обрушение произошло в горящем цеху Кольской ГМК МЧС сообщило об обрушении кровли горящего здания Кольской ГМК РИА Новости

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Обрушилась кровля в горящем цеху на объекте АО «Кольская ГМК». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Сейчас в горящем здании Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске продолжается тушение пожара на площади 600 квадратных метров.

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«В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 кв. метров», — отметили в ведомстве.

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Пострадавших нет, всех работников эвакуировали на безопасное расстояние.

По словам МЧС по Мурманской области, на месте происшествия задействовали все возможные меры для локализации пожара, в том числе 101 человек и 19 единиц техники.

По предварительным данным, огонь в Кольской горно-металлургической компании распространился из цеха электрических нагрузок.

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