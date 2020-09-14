Обрушение произошло на кузбасской шахте

На кузбасской шахте произошло обрушение. Один из горняков, по предварительным данным, погиб, с еще одним не могут связаться. На месте работают спасатели.

ЧП случилось в шахте «Чертинская-Коксовая» утром 14 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области. На выработку приехали 31 спасатель и семь единиц техники.

Источник агентства уточнил, что в момент обрушения в шахте были 95 человек. Самостоятельно на поверхность выбрались 87, позднее нашли тело одного горняка. С еще одним отсутствует связь, шестеро остались для поддержания процессов жизнеобеспечения.

Добычу угля и проходку в выработке приостановили. В региональном департаменте угольной промышленности добавили, что начата проверка. На место прибыли инспекторы.

Шахта «Чертинская-Коксовая» входит в состав ООО «ММК-Уголь». Организация подконтрольна «Магнитогорскому металлургическому комбинату».

На уральской шахте из-за задымления приостановили работу. В свердловский рудник не разрешили спуститься почти 200 горнякам.