Обрушение породы произошло в шахте в Кемеровской области, два человека под завалами

Предположительно, двое горняков оказались заблокированы под завалами после обрушения породы в шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

С людьми, оставшимся под завалами, поддерживают связь специалисты, ведутся работы по их спасению. Организованы работы по подаче воздуха в необходимом объеме. Неизвестно, в каком состоянии пострадавшие.

Обстоятельства случившегося выясняются, написало ИА Nation News.