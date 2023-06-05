Происшествия 05 июня 2023, 07:04 Обрушение породы произошло на юго-западе Китая, погибли рабочие Власти округа Лэшань в Китае сообщили о гибели 19 человек из-за обрушения породы РИА «Новости»

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В городском округе Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая произошел обвал породы. В зону бедствия попали производственные и жилые постройки, погибли 19 человек, сообщило издание Global Times.

Обрушение породы случилось 4 июня на территории государственного лесхоза Луэрпин в волости Юншэн. Под завалами остались люди. Уцелевших работников эвакуировали и начали поисково-спасательную операцию силами 180 специалистов и 14 специальных машин.

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Горная порода накрыла производственные и жилые здания, в том числе рабочее общежитие. Один из очевидцев рассказал, что в Лэшань приехали и попали под обвал специалисты из разных уголков страны.

Власти городского округа Лэшань объявили, что к 20:00 (15:00 по московскому времени) операцию остановили. Погибли 19 человек, еще пять получили травмы. По одной из версий, обрушение породы произошло после продолжительных дождей.

На шахте «Октярьская-Южная» в Ростовской области 1 июня произошло задымление. МЧС сообщило, что его причиной стало нарушение в работе электроподстанции. Никто не пострадал.