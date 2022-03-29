Обрушение на шахте «Денисовская» произошло после землетрясения в Якутии

Более 70 горняков эвакуировали из шахты «Денисовская» в Якутии после обрушения. ЧП произошло из-за землетрясения магнитудой 3,5. Его зафиксировали в Нерюнгринском районе Якутии, сообщили в ГУ МЧС Якутии.

По данным ведомства, в результате никто не пострадал. На поверхность вывели 72 человека. Эвакуацию обеспечили 14 сотрудников двух отделений военизированной горно-спасательной части.

Сейчас работа шахты приостановлена. Восстановительные работы планируют провести в течение дня.

Несколькими днями ранее обрушение горных пород произошло на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать резкий выброс угля и газа. Под землей в этот момент находились 119 человек, один из них скончался, остальных горняков эвакуировали.