ЧП произошло в ТЦ «Коламбус». Там в одном из магазинов, по предварительной информации, произошло обрушение потолка, один человек пострадал. Об этом «360» сообщил источник в экстренных органах.

По его данным, все случилось по адресу: Кировоградская улица, дом 13. В одном из магазинов по продаже техники частично упал потолок с осветительной конструкцией. В результате ЧП у женщины началось кровотечение.

В МЧС «360» сообщили, что заявка по этому адресу поступала, но никаких подробностей нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются.