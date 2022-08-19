Обрушение горной породы произошло на руднике в Мурманской области

Главное управление МЧС по Мурманской области сообщило о происшествии на руднике «Олкон». Об этом говорится на сайте регионального главка.

«19 августа, в 15:35, в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО „Олкон“ в Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы», — отмечается в сообщении.

По данным оперативных служб, на месте работали горноспасатели ФГУП «Оленегорское ВГСЧ» — пять сотрудников и одна единица техники.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщил, что пострадали два человека. Прибывшие на место врачи оказали им помощь.

«В ходе обрушения породы на руднике АО „Олкон“ пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что обрушение породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля. Специалисты связали ЧП с подземным толчком северо-западнее Междуреченска. Из-под земли вывели 190 горняков, под землей оставались двое. Спустя время спасатели нашли тело одного из них.