Происшествия 22 декабря 2022, 10:02 Обрушение горящей зерносушилки в Оренбургской области сняли на видео МЧС показало кадры обрушения горящей зерносушилки в Оренбургской области

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Зерносушилка загорелась в селе Кардаилово в Оренбургской области. Металлический каркас сооружения рухнул на землю, не выдержав нагрева, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

Причиной пожара стала неисправность теплогенерирующих агрегатов. На место прибыли подразделения противопожарной службы региона и бойцы ГУ МЧС России по Оренбургской области, площадь распространения огня составила 44 квадратных метров.

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Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, потратив 800 литров пены и 45 кубометров воды. Внизу работу вели при помощи стволов, а сверху огнетушащий состав подавали с автоподъемника. Всего на пожар привлекли шесть единиц техники и 12 человек личного состава.

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После тушения сушильная шахта простояла некоторое время, однако после этого металлические конструкции не выдержали резкого перепада температура и рухнули на землю.

Региональное ведомство подчеркнуло, что пожарные трудились с полным соблюдением правил безопасности, и прежде всего, обеспечили безопасность сотрудников предприятия.