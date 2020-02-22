Обрушение части фасада небоскреба в «Москва-Сити» объяснили

В управляющей компании «Око-сервис» объяснили ЧП на одной из башен комплекса «Москва-Сити». СМИ писали, что ночью на 46 этаже вывалилось наружное стекло. Оказалось, что вниз рухнул декоративный элемент фасада — спандрель.

«По причинам, которые сейчас устанавливаются, небольшая часть элемента под замену отделилась», — приводит РБК текст сообщения управляющей компании. В «Око-сервис» пояснили, что на 46-м техническом этаже здания проходили плановые работы по замене этого самого спандреля. В причинах инцидента будут разбираться. Пострадавших в результате происшествия нет.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Теперь промышленные альпинисты меняют упавший вниз элемент декора. В компании уверили, что ремонтные работы не представляют никакой опасности людям.