«Обратная сторона Турции». Вооруженный катаной мужчина напал на россиянку в Стамбуле

Вооруженный катаной мужчина напал на двух российских туристов в Стамбуле. Одной из пострадавших девушек врачи зашивали рану на голове. Как пояснила в беседе с «360» ее подруга, это не первый случай нападения мужчин с холодным оружием в Турции.

Девушка рассказала, что нападение произошло около полуночи в прошлую пятницу. Вместе с подругой она возвращалась из кафе в отель. Чтобы сократить путь, девушки решили пойти по навигатору. Выстроенный маршрут вел не по главной улице, а по переулкам.

«Днем там работают фабрики и магазины, а вечерами на улицах вообще никого нет. Просто темно. Я даже сделала фотографию, чтобы показать коллегам пустые и темные улицы», — поделилась туристка.

В ночь нападения вместе с подругой девушка также возвращалась из кафе в отель. В какой-то момент она услышала сзади быстрые шаги, а после — голос мужчины, который спросил, говорят ли они по-английски.

«Я предложила подруге убежать, но она стала отвечать, что мы не знаем языка. На долю секунды я обернулась и поняла, что он из-за шиворота вытаскивает что-то длинное. Мне сначала показалось, что это палка. Я успела убежать вперед, а он догнал мою подругу и начал бить по голове. Хорошо, что она успела надеть капюшон», — отметила собеседница.

Когда девушка вернулась за подругой, на голове у нее была большая резаная рана длиной около восьми сантиметров. Подруги успели добежать до соседней гостиницы, где рану промыли и обработали. В их собственном отеле пострадавшей отказали в медицинской помощи.

«Представители отеля не хотели звонить в полицию или везти нас в клинику. Посчитали, что это плохо скажется на их бизнесе. В больницу нас отвез хозяин соседней гостиницы, но там тоже оказался кошмар», — пояснила девушка.

По ее словам, очередь в медицинском учреждении оказалась очень большой. Чтобы истекающую кровью подругу приняли без очереди, пришлось заплатить. Пока пострадавшей зашивали рану, девушка успела связаться с друзьями в России, которые запросили помощь у консульства.

«На следующий день к нам приехал консул — и мы поехали в полицию писать заявление. Криминалисты вместе с нами пошли на место и попросили показать, где произошло нападение. В итоге мы его нашли сами, договорились с продавцами, чтобы нам дали видео с камер, сами нашли отрывок с нападением. Только после этого полицейские пошли изучать видео с других камер. То есть если бы мы сами не занялись, они бы ничего не сделали», — пояснила туристка.

По ее словам, полиция заявила, что ранение нанесли японским мечом — катаной. Все оружие в Турции в свободном доступе.

«Потом мы узнали, что это не первая ситуация. У них был случай, когда молодой человек, лет 14, зарубил на улице учительницу в хиджабе. Еще ранее муж убил катаной жену. То есть ситуации такие уже были», — отметила россиянка.

Сейчас девушки находятся в России. Собеседница «360» отметила, что для нее важно, чтобы нападавшего нашли, а другие туристы понимали, что Стамбул — вовсе не безопасный город. Там достаточно много районов, где совершают нападения. Поэтому после 21:00 лучше возвращаться в отель. Или гулять только по центральным улицам, где дежурят полицейские.

«Обратная сторона Турции — она такая», — подытожила девушка.

В консульстве России в Стамбуле на запрос «360» подтвердили историю девушки. В ведомстве добавили, что дежурный сотрудник оказал помощь пострадавшей с подачей заявления в полицию. В данный момент сотрудники ведомства находятся в контакте с правоохранительными органами и следят за информацией о ходе расследования.