Происшествия 22 июля 2023, 19:27 Обращение в ОБСЕ подготовят в Совфеде после удара ВСУ по военкорам в Запорожье Пушков: комиссия Совфеда по СМИ обратится к ОБСЕ в связи с атакой ВСУ на военкоров Совет Федерации

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Профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ после уточнения всех обстоятельств планирует направить обращение в ОБСЕ в связи с атакой на российских журналистов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Алексей Пушков.

«Не далее чем завтра мы обратимся в случае подтверждения <...> от имени комиссии по информационной политике в ОБСЕ, где Россия продолжает участвовать как полноценный участник и где существует институт спецпредставителя по защите свободы слова», — сказал он.

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По словам Пушкова, уже есть информация о том, что удар целенаправленно наносили по гражданской машине, не представлявшей никакой угрозы для ВСУ. Также украинские военные могли знать о том, что в зоне атаки находились российские военкоры.

Сейчас комиссия Совфеда по СМИ выясняет все детали обстрела, подытожил политик.

Три российских журналиста получили ранения в результате атаки со стороны украинских боевиков в Запорожской области. Сотрудник РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался во время перевозки в госпиталь.