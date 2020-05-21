«Обращались как с преступником». Бегун из Сочи вышел на свободу и решил стать блогером

Молодой человек, который сбежал от пятерых росгвардейцев в обсерваторе Сочи, вышел на свободу после трех суток ареста. Он рассказал «360», что чувствовал себя там подавленно, а сотрудники в это время злорадствовали.

«В изоляторе я чувствовал себя в подавленном состоянии. Меня просто закрыли и обращались со мной как с преступником — убирали руки за спину, лицом к стене. Со мной никто не разговаривал, не общался. Некоторые злорадствовали, что мне дали маленький срок. Но я не отчаивался», — поделился Павел.

Он также прокомментировал и свою известность, которая появилась после видео в социальных сетях и СМИ.

«Видео стало вирусным. Многие меня поздравляют, что все обошлось. Возможно, теперь я буду продвигать свой спортивный блог», — сказал парень.

Правда, побегать в ближайшее время у него не получится — спортсмену рекомендовали «больше не попадаться».

«Дальше я планирую сидеть в самоизоляции. Меня предупредили, что если еще раз поймают, то будет намного хуже. Взяли объяснительную», — заключил молодой человек.

Видео с попыткой побега из обсерватора в Сочи появилось в сети 18 мая. Парень ловко обежал пятерых сотрудников Росгвардии и вернулся в подъезд. Молодого человека арестовали на трое суток и выписали штраф на 15 тысяч рублей.