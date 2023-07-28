Эксклюзив 28 июля 2023, 16:34 «Обрадовалась, что многие смогли уцелеть». Пассажирка упавшего на Алтае Ми-8 рассказала о других туристах Пассажирка упавшего Ми-8 на Алтае: находившиеся на борту туристы познакомились в день ЧП Mat Napo / Unsplash

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Туристы, находившиеся на борту упавшего на Алтае Ми-8, познакомились друг с другом в день ЧП, рассказала «360» пассажирка вертолета Елена. Она рассказала, что пока не знает о дате и месте прощания с погибшими.

Елена уже связалась со своими родственниками и сообщила о случившемся. Сейчас она старается решить вопрос с билетами, чтобы вернуться домой. Из тех, кто вместе с ней находился на борту вертолета, она практически никого не знает.

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«Мы там познакомились буквально, можно сказать, в этот же день. Переживаешь все равно за всех. Главное, что многие все-таки смогли вылезти, потому что когда я вышла, и нас было трое, была шоковая ситуация, никого из наших больше не видела», — рассказала собеседница «360».

После этого прозвучали взрывы, и женщина ушла на турбазу.

«Потом, когда вернулась, обрадовалась, что многие смогли уцелеть. Была какая-то новая встреча с людьми, знакомство», — уточнила Елена.

По ее словам, экипаж вертолета действовал грамотно, и у нее нет претензий к пилотам. Женщина отметила, что летчики внимательно относились к пассажирам и проводили инструктаж.