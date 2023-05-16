Эксклюзив 16 мая 2023, 13:26 «Обозвал русней». Школьника из Нижегородской области избили из-за георгиевской ленточки Мужчина избил 17-летнего жителя Нижегородской области из-за георгиевской ленточки Соцсети

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Старшеклассника из города Павлово Нижегородской области избили из-за георгиевской ленты на куртке. Источник «360» поделился подробностями нападения на школьника.

Учащийся надел георгиевскую ленту на День Победы и не снимал ее после праздников. Мужчина неславянской внешности подошел к 17-летнему юноше на улице 10 мая и потребовал убрать патриотический символ.

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«В грубой форме, так скажем, попросил снять георгиевскую ленточку, обвиняя его в патриотизме», — отметил источник.

В тот момент злоумышленник не стал предпринимать активных действий. Однако на следующий день он подкараулил школьника у магазина и начал преследовать его. Мужчина прошел какое-то расстояние за старшеклассником, затем, со слов пострадавшего, сделал подсечку сзади. Когда подросток упал, нападавший начал его избивать.

«Несколько ударов нанес, сорвал с куртки георгиевскую ленточку, русней обозвал», — рассказал источник.

После избиения у школьника появились синяк и припухлость в районе правой скулы, сотрясения мозга не было. Родители старшеклассника обратились с заявлением в полицию, нападавшего начали разыскивать.

Источник «360» добавил, что пострадавший чувствует себя нормально психологически и не жалуется на здоровье. Даже после нападения подросток не откажется от патриотических взглядов.

Ранее российских болельщиков заставили покинуть зал на чемпионате мира по дзюдо в Дохе из-за отказа снять георгиевские ленточки. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала запрет памятного символа на соревнованиях украинской провокацией.