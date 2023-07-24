Эксклюзив 24 июля 2023, 20:30 «Обозлился на весь белый свет». Подростки избили инвалида детства в Смоленске Бабушка избитого подростками инвалида из Смоленска сообщила о его психологической травме

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Группа подростков избила инвалида детства в Смоленске. Бабушка пострадавшего мальчика Вера Петровна рассказала «360» о его состоянии.

В избиении инвалида участвовали шестеро подростков. Свои издевательства участники конфликта снимали на мобильные телефоны. На видео, поступившем в распоряжение «360», нападавшие бьют юношу руками и ногами.

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Бабушка пострадавшего сообщила, что синяки у него давно прошли. Однако психологическую травму мальчика придется лечить дольше, чем последствия побоев, отметила женщина.

«В полиции пять часов продержали особенного ребенка — это чуть ли не смерти подобно. Он настолько обозлился на весь белый свет, что я теперь не знаю, как мне нормализовать поведение ребенка», — поделилась Вера Петровна.

По ее словам, правоохранители сделали в этой ситуации не меньше плохого, чем подростки. К особенным детям нужен более тонкий подход, резюмировала бабушка пострадавшего.

После избиения один из нападавших извинился за свой поступок на камеру. Приносили ли подростки извинения лично инвалиду и его семье, неизвестно.

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего. Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям должностных лиц.

«По результатам проверки и при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что ход проверки находится на личном контроле у прокурора области.