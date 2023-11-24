Происшествия 24 ноября 2023, 08:48 Оборудование электроподстанции «Чагино» вновь заработало в штатном режиме ТАСС: в Москве оборудование подстанции «Чагино» вернули в штатный режим РИА «Новости»

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Оборудование электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы вернули к работе в штатном режиме после возгорания трансформатора на ее территории. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника, после возгорания трансформатор, находящийся в отдельном здании, уже обесточили.

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«Остальное оборудование подстанции не затронуто возгоранием и работает штатно. Энергетики приступили к осмотру и анализу причин происшедшего», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Россети».

Пожар произошел утром 24 ноября в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Очевидцы увидели открытый огонь и густой черный дым. Там горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. К 07:00 пожар ликвидировали.

Ранее Минэнерго опровергло информацию о взрыве в Лыткарине.