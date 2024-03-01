Происшествия

01 марта 2024, 18:29

Оборудование АЗС и две машины пострадали при атаке дрона в Курской области

Старовойт: оборудование АЗС и 2 машины пострадали при атаке дрона в селе Крупец

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Украинский беспилотник вечером 1 марта атаковал село Крупец Рыльского района. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт

По его данным, никто из жителей не пострадал. Но осколки повредили оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля.

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«Окажем собственникам помощь в ремонте и восстановлении имущества», — подчеркнул Старовойт.

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