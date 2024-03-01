01 марта 2024, 18:29
Оборудование АЗС и две машины пострадали при атаке дрона в Курской области
Старовойт: оборудование АЗС и 2 машины пострадали при атаке дрона в селе Крупец
Украинский беспилотник вечером 1 марта атаковал село Крупец Рыльского района. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт
По его данным, никто из жителей не пострадал. Но осколки повредили оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля.
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«Окажем собственникам помощь в ремонте и восстановлении имущества», — подчеркнул Старовойт.
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