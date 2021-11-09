Обокравший мечеть мужчина застрелил полицейского из «Сайги» в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии мужчина открыл огонь по правоохранителям, которые пытались его задержать. На месте от полученных ран скончался сотрудник уголовного розыска. Еще один оперативник ранен. Нападавшего ликвидировали.

Операцию полицейские проводили 9 ноября на выезде из города Карачаевска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. Они заподозрили 32-летнего местного жителя в краже из мечети.

В ходе задержания предполагаемый преступник начал стрелять из ружья «Сайга» по сотрудникам правоохранительных органов.

«В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног», — уточнили в ведомстве.

Раненый сотрудник республиканского МВД ликвидировал нападавшего ответным огнем.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. Начата проверка.

Погибший лейтенант полиции Башкаев работал в органах внутренних дел с 2014 года. У него остались жена и двое детей. Руководство МВД по КЧР выразило соболезнования родным и близким сотрудника.