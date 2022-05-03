Обокравшего пенсионерку нижегородца выдала любовь к вафлям

Правоохранители Нижнего Новгорода нашли вора по следам на вафлях. 22-летний мужчина украл у пенсионерки 18 тысяч рублей и оставил отпечатки на вафлях. О необычном расследовании по следам вкусностей рассказал Telegram-канал Baza.

Юный любитель вафель действовал по классической схеме. Он представился пенсионерке социальным работником, чтобы она его впустила в квартиру. Там мужчина присвоил себе 18 тысяч рублей. Удачный визит к пенсионерке он решил отметить чаепитием. Однако он допустил неосторожность: он угостился вафлями без использования перчаток.

Оставленные на упаковке из-под сладостей отпечатки выдали мужчину. Пенсионерка быстро обнаружила пропажу накоплений и сообщила о случившемся в полицию. Стражи порядка изучили подробности происшествия и даже сняли отпечатки. По ним они быстро вычислили незадачливого любителя сладкого: ранее юноша уже привлекался правоохранительными органами, поэтому следователи без труда вышли на него.