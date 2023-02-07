Эксклюзив 07 февраля 2023, 18:20 «Обо всем нам говорила». Отец раненой школьницы в Химках — о ее отношениях с одноклассниками Отец раненой школьницы в Химках: девочка находится в стабильно тяжелом состоянии Телеканал «360»

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Отец раненной в Химках пятиклассницы сообщил «360», что дочь все рассказывала родителям и никогда не жаловалась на поведение одноклассниц. Не говорила и о том, что ее обижают в школе.

«Ничего такого не было», — ответил мужчина на соответствующий вопрос канала.

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По его словам, состояние школьницы остается тяжелым.

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«Стабильно тяжелое [состояние], в реанимации», — уточнил он.

На 11-летнюю девочку напала с ножом одноклассница — у них возник конфликт, который они собирались решить на перемене в школьном туалете. После случившегося нападавшая зашла в кабинет и заявила, что убила одноклассницу.

Сначала в СМИ писали, что девочка получила около 26 ранений в области лица и порядка 20 — на теле. Потом говорилось о сотне ран, одна из которых — в шею. Официальных данных на этот счет нет.

В распоряжении «360» появилось видео госпитализации девочки. На кадрах, снятых с территории химкинской больницы, видно, как школьницу на носилках транспортируют в вертолет.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней.