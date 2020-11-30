Обнимающихся друг с другом влюбленных нашли мертвыми в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские расследуют загадочную смерть двух молодых людей в квартире на Лиговском проспекте. Их нашли мертвыми в необычной позе — они обнимались.

Однако рядом с трупами также были обнаружены таблетки, керамическая тарелка, пластиковая трубка, две пластиковые карты с порошкообразным веществом и два пакета с остатками порошка. Все находки отправят на экспертизу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной причине, пара могла умереть от передозировки.

По данным «Фонтанки.ру», первым тревогу забил отец 22-летней девушки — предприниматель из Иваново. Он не мог связаться с дочерью несколько дней. В результате сотрудникам МЧС пришлось выламывать дверь. Также известно, что 20-летний молодой человек работал доставщиком еды.

Несколько дней назад в Свердловской области в бочке нашли труп местной жительницы в день ее 35-летия. Однако на трупе не оказалось следов насилия. Следователи назначили судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти.