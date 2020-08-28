Обнаженную женщину спасли с балкона в Твери

В Твери жительница одного из домов повисла на балконе седьмого этажа. Спасатели уже помогли женщине и отправили в больницу.

Очевидцы ЧП поделились кадрами в группе «Тверь_Online». Мимо проходящие люди заметили, как на балконе жилого девятиэтажного дома повисла женщина. Она была полностью обнаженной.

Инцидент произошел в Пролетарском районе. По предварительным данным, у женщины были замечены признаки наркотического опьянения. Спасатели сняли пострадавшую с балкона и направили медикам.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, сообщает Tverigrad.ru

Ранее стало известно о падении из окна шестилетнего мальчика. Трагедия произошла на Днепропетровской улице в Москве. Вероятно, мальчик остался один в комнате без присмотра взрослых. В результате падения ребенок получил множественные травмы. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

В Санкт-Петербурге произошел похожий случай. Однако там женщину сбросили с третьего этажа. Полиция уже задержала злоумышленников.