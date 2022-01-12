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    12 января 2022, 12:03

    Обнаженное тело актера из «Глухаря» нашли в его квартире

    Пятый канал: актера Алексея Гериловича нашли мертвым в квартире в Москве

    Александр Блинов

    В Москве в собственной квартире обнаружен мертвым актер эпизодического плана Алексей Герилович, снимавшийся в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Глухарь» и «Бумеранг». Ему было 48 лет. Обнаженное тело нашли на кухне, сообщил Пятый канал.

    Обнаженное тело актера из «Глухаря» нашли в его квартире

    Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре тела не обнаружили. Точную причину кончины артиста установят по результатам экспертизы.

    Криминалисты обнаружили под телом Гериловича часть ремня и пакет с медицинскими препаратами. Стол в спальне был перевернут.

    Актер несколько дней не выходил на связь, что встревожило его друга. Он решил выехать в его квартиру. И там обнаружили труп.

    Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства смерти Гериловича выясняются.

    Алексей Герилович окончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. За свою карьеру Герилович успел сняться почти в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Бумеранг», «Интерны», «Адвокат», «Мылодрама», «Домашний арест», «Карпов», «Балабол». Последним фильмом, в котором он снялся, стал «18+», картина еще находится в производстве.

    Ранее стало известно о госпитализации актера Леонида Куравлева. Его доставили с пневмонией в больницу в Коммунарке, тесты на коронавирус оказались отрицательными.