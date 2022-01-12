Обнаженное тело актера из «Глухаря» нашли в его квартире

В Москве в собственной квартире обнаружен мертвым актер эпизодического плана Алексей Герилович, снимавшийся в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Глухарь» и «Бумеранг». Ему было 48 лет. Обнаженное тело нашли на кухне, сообщил Пятый канал.

Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре тела не обнаружили. Точную причину кончины артиста установят по результатам экспертизы.

Криминалисты обнаружили под телом Гериловича часть ремня и пакет с медицинскими препаратами. Стол в спальне был перевернут.

Актер несколько дней не выходил на связь, что встревожило его друга. Он решил выехать в его квартиру. И там обнаружили труп.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства смерти Гериловича выясняются.

Алексей Герилович окончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. За свою карьеру Герилович успел сняться почти в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Бумеранг», «Интерны», «Адвокат», «Мылодрама», «Домашний арест», «Карпов», «Балабол». Последним фильмом, в котором он снялся, стал «18+», картина еще находится в производстве.

Ранее стало известно о госпитализации актера Леонида Куравлева. Его доставили с пневмонией в больницу в Коммунарке, тесты на коронавирус оказались отрицательными.