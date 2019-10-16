Автор экспертизы об алкоголе в крови сбитого ребенка не увидел ошибок в своей работе

После смертельного ДТП под Кировском была проведена экспертиза, которая выявила алкоголь в крови сбитого мальчика. Ошибки в анализе быть не могло, заявил проводивший исследование Сергей Насонов.

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«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — рассказал он RT.

В крови ребенка нашли 0,51 промилле этанола. Но специалист не стал комментировать, является этот показатель большим или маленьким для шестилетнего мальчика.

По словам Насонова, он никогда не делает повторную экспертизу и этот случай не станет исключением.

Смертельная авария произошла 13 июля в селе Буйское Кировской области. В тот день майор полиции сбил мальчика на велосипеде. Ребенок не выжил, а в его крови нашли 0,51 промилле этанола, что говорило о легком алкогольном опьянении. Родители мальчика не верят в результаты анализа и боятся, что виновник избежит наказания.