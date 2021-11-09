Тела аспиранта биофака МГУ и девушки обнаружили в квартире в Москве

Аспирант биологического факультета МГУ и девушка найдены мертвыми в квартире на Большой Академической улице в Москве. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, речь идет о суициде.

Накануне в полицию обратился отец молодого человека, который сообщил, что получил от сына сообщение, что тот решил «не продолжать жить», отметил собеседник агентства.

«В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска», — привело агентство слова своего собеседника.

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