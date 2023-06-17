Происшествия 17 июня 2023, 09:36 Обнародованы новые спутниковые снимки с последствиями подрыва Каховской ГЭС Maxar показала новые спутниковые снимки последствий разрушения Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новые снимки со спутника с последствиями подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области появились в Сети. Кадры компании Maxar за 16 июня опубликовал Telegram-канал RT.

На фото попали уничтоженная плотина и речной терминал «Нибулон», который раньше был затоплен.

Уровень воды в Днепре после разрушения ГЭС в Новой Каховке остается без изменений. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Разрушение на Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня; как сообщил Сальдо, киевскому режиму хватило одного точного ракетного удара по станции, чтобы вода хлынула вниз по течению реки Днепр. До этого на протяжении полугода украинские боевики постоянно разрушали металлические шандоры Каховской плотины.

Течение понесло воду из водохранилища, которая может быть заражена, в сторону побережья Болгарии и Румынии. У берегов Крыма загрязнений не зафиксировано, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Ранее РПС объявила сбор срочной помощи для пострадавших от разрушения гидроэлектростанции. Жителям Херсонщины больше всего нужны радиаторы, раскладушки, подушки, еда, средства личной гигиены. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил пострадавшим миллион рублей.

Власти Херсонской области считают, что разрушенную плотину Каховской ГЭС можно будет восстановить.