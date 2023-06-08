Происшествия 08 июня 2023, 13:02 Обмеление Северо-Крымского канала назвали ожидаемым после подрыва Каховской ГЭС Аксенов заявил о плане перекачки воды из Днепра в Северо-Крымский канал насосами РИА «Новости»

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Уровень воды в Северо-Крымском канале еще не упал. Пока не наступило обмеление, власти принимают ряд мер, чтобы максимально сократить отход воды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул, что с точки зрения обеспечения водой угрозы для региона нет.

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«Пока под удар подпадает рисовое хозяйство. Но решение мы приняли, что полностью компенсируем все затраты, которые оно понесет», — заявил Аксенов.

Он добавил, что полив остальных сельскохозяйственных посевов на площади в 60 тысяч гектаров проведут из пяти водохранилищ, которые заполнены более чем на 80%.

Аксенов добавил, что возможность наполнения Северо-Крымского канала остается. Он пояснил, что на Днепре нужно установить мощные насосы для перекачки воды.

«Все это можно сделать достаточно просто. Там не надо трубопроводы тянуть для подачи на большие расстояния. Самое дорогое — это оборудование для установления на Днепре», — заявил глава Крыма.

Он подчеркнул, что этим можно заняться, как только решится вопрос с безопасностью.

Глава Крыма отметил, что сейчас обсуждение сохранности поступления воды в Северо-Крымский канал решается с федеральными органами, но пока окончательного решения нет.

Обстрел украинских военных Каховской гидроэлектростанции привел к частичному разрушению плотины. Огромные потоки из водохранилища затопили сразу несколько населенных пунктов Херсонской области. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что в результате наводнения пропали семь местных жителей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. Она подчеркнула, что спровоцированное украинскими боевиками наводнение оставили без жилья жителей пострадавших населенных пунктов, нанесли ущерб сельскому хозяйству и нарушили экологический баланс устья Днепра.