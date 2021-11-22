Обматерившего пассажирку водителя автобуса из Воронежа отстранили от работы

Поскандалившего с пассажиркой без маски водителя автобуса в Воронеже отстранили от работы на время разбирательств. Поведение сотрудника транспортной компании в пресс-службе мэрии города объяснили высокой эмоциональной нагрузкой, но при этом назвали недопустимым.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, на видео попал только финал конфликта. Основные события случившегося остались за кадром.

Сам водитель утверждает, что пассажирка пыталась расплатиться за проезд картой. Когда деньги не прошли, она вышла из салона, так как отдавать наличные не захотела. Но автобус ходит по кольцевому маршруту, поэтому спустя некоторое время пассажирка снова зашла в салон и снова предложила расплатиться картой. На комментарий водителя, что электронный платеж не работает, пассажирка начала ругаться.

Она высказалась об автобусе, системе оплаты, качествах водителя, при этом использовала нецензурную лексику. Все это продолжалось, пока автобус ехал две остановки. В результате водитель не сдержался.

«В любом случае, с чего бы ни начался этот конфликт, кто бы его ни спровоцировал, такое поведение водителя оправдать невозможно. Ключевое здесь — последнее — поведение не имеет оправданий», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Воронежа.

В ведомстве уточнили, что руководство транспортного предприятия обратилось в полицию с просьбой провести всестороннюю проверку и дать оценку случившемуся. На это время водителя отстранили от работы. До сегодняшнего дня его никогда не привлекали за грубость с пассажирами. Он отработал без каких-либо нареканий более пяти лет.

В мэрии отметили, что даже если конфликт был спровоцирован, водителю стоило вызвать полицию, чтобы избежать прямого столкновения.

Видео с перепалкой водителя и пассажирки автобуса появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах мужчина угрожал женщине, что она станет звездой YouTube, и в грубой форме требовал покинуть салон.