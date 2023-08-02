Эксклюзив 02 августа 2023, 00:02 «Обманули на 150 тысяч рублей». Друг баскетболиста Шабалкина рассказал о его избиении Друг избитого Никиты Шабалкина: баскетболиста избили за отказ оплачивать фиктивную работу Freepik

Читать 360tv в

Баскетболист Никита Шабалкин пострадал в ходе конфликта с владельцем автомойки в Химках. Спортсмен уличил его в обмане после оказания услуги по вывозу грунта, стоимость которой завысили в два раза, сообщил «360» друг Шабалкина.

По его словам, баскетболист приехал на встречу с владельцем автомойки, чтобы рассчитаться за оказанные услуги. Когда Шабалкин предложил сделать перерасчет объема вывезенного грунта, то получил отказ в грубой форме.

Реклама

«В ответ Никита отказался платить за фиктивные работы и услуги, обосновав записями видеокамер количество поданных под погрузку машин, время прибытия и убытия каждой, фотоснимками машин с фактическим объемом кузова», — добавил собеседник издания.

В ответ владелец автомойки начал оскорблять Шабалкина, хватать его за одежду. В какой-то момент он толкнул баскетболиста на стеклянный стол, который разбился и осколками порезал ему руку.

После того, как Шабалкин попытался оттолкнуть нападавшего, к избиению подключились сотрудники автомойки. Разобраться в произошедшем могли бы помочь камеры видеонаблюдения, расположенные на здании автомойки, однако ее владелец отказался предоставлять записи представителю Шабалкина, добавил друг баскетболиста.

«Никита закончил строительный университет, построил жилой комплекс на 200 квартир и прекрасно разбирается в стройке. Ситуация жутко неприятная, когда из тебя делают дурака и обманывают на 150 тысяч рублей», — пояснил он.

Как отметил собеседник «360», когда на место происшествия прибыл оперативный дежурный, он не стал снимать записи с видеокамер. Сотрудник полиции принял заявление от владельца автомойки и уехал.

Ранее предполагаемый оппонент Шабалкина рассказал «360», что ему ничего не известно о драке.