Эксклюзив 14 февраля 2023, 21:14 Обманом вызвали на разговор и напали. Школьницы избили сверстницу ногами по голове в Карелии Школьницы избили сверстницу ногами по голове в Карелии РИА «Новости»

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Школьницу жестоко избили ногами в карельском городе Сегеж. Очевидцы потасовки сняли все на видео и выложили в Сеть. В беседе «360» мать пострадавшей Наталья рассказала, что девочки обманом заманили ее дочь, чтобы поговорить. Но вместо беседы они стали над ней издеваться.

«Дочь уже выписали из больницы. Будет лечиться амбулаторно. Ее мучают головные боли и спина. ПО заключению медиков у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Также по телу есть синяки и гематомы», — рассказала Наталья.

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По ее словам, у школьницы ранее уже был аналогичный конфликт с этими девочками, но тогда она не стала об этом рассказывать родителям. Также жительница Карелии назвала причину нападения на дочь.

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«Она встречалась с мальчиком, а потом поругалась с ним. Тогда он выставил в интернет ее беседу с подружками, которые стали над ней из-за этого смеяться. Потом одна из этих девочек решила вызвать дочь на разговор, при этом убедила, что придет одна. Когда она подошла к школе, там уже стояла целая компания. А потом школьницы стали ее бить», — рассказала она.

Прокуратура Сегежского района начала проверку по факту избиения. Наталья выразила надежду, что больше такого с ее дочерью не повториться.

«В настоящее время участники драки установлены. Все из них воспитываются в полных семьях, на профилактических учетах не состоят. ОМВД России по Сегежскому району продолжается процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на личный контроль прокурора района», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также правоохранители проверят деятельность органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.