Эксклюзив 21 февраля 2023, 19:16 «Обманным путем забрали ребенка». Жительница Красноярска обвинила органы в изъятии дочери после побоев Подозреваемая в избиении дочери жительница Красноярска пожаловалась на органы опеки

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ГУ СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении женщины, которая, как предполагается, систематически избивала шестилетнюю дочь скалкой, ремнем и зарядным устройством. Жалобу в правоохранительные органы подала соседка. Однако у подозреваемой имеется своя версия. Женщина в беседе с «360» рассказала, что на самом деле произошло в их семье.

По ее словам, ребенка у нее изъяли 2 декабря и временно поместили в «Краевой центр семьи и детей». В ПДН ей обещали вернуть ребенка обратно домой через полтора месяца, но дочь до сих пор находится в приюте.

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«На меня клевещет соседка, что хочет, то и говорит. Однажды она засняла меня на камеру и попыталась выдать так, будто бы я ей угрожаю. А я всего-навсего хотела узнать ее фамилию», — начала собеседница.

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При этом женщина уверяет, что соседка ведет разгульный образ жизни, у них дома постоянно гремят бутылки. Из-за постоянного шума, ругани и мата, которую якобы вынуждена слышать и ее малолетняя дочь, у ребенка обостряется гиперактивность.

Женщина заявила, что ни следователь, ни органы опеки не предоставляют ей документы, на основании которых у нее забрали ребенка. При этом мать собрала все требуемые органами справки, чтобы побыстрее вернуть ребенка обратно домой, но их никто не берет.

«Складывается впечатление, что они обманным путем забрали мою дочь. В учреждении говорят одно, следователи говорят другое. Запутали меня настолько, что я сейчас не понимаю, кому верить», — возмутилась собеседница.

При этом женщина отметила, что ее ребенок просится к ней, обратно домой.

«Какой ребенок захочет вернуться туда, где его постоянно избивают? А моя дочь рвется домой. Постоянно спрашивает, когда я ее заберу», — рассказала она.

Ранее стало известно о похожем случае. Петербурженку заподозрили в избиении скалкой и шваброй дочери-подростка. Двенадцатилетняя школьница попала в больницу с черепно-мозговой травмой. При этом мать заявила, что не избивала дочь.