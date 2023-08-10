Происшествия 10 августа 2023, 10:55 Обломок украинского БПЛА упал на машину пары из Москвы Mash: автомобиль московской семьи повредил обломок украинского беспилотника Фото: freepik.com

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Фрагмент сбитого украинского дрона упал на автомобиль, в салоне которого находились семья из Москвы. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным канала, пара ехала в автомобиле по Минскому шоссе в сторону Москвы. Примерно в 04:30 утра, не доезжая несколько километров до Центральной кольцевой автодороги, они услышали звуки взрыва. После этого произошла яркая вспышка, треснуло заднее стекло машины. Затем семья увидела обломок дрона в салоне. Авторы статьи уточнили, что в результате случившегося ни супруг, ни жена не пострадали.

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили два ударных БПЛА, направляющихся к Москве. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

Ранее появилось видео падения украинского дрона в районе бизнес-центра «Москва-Сити». Атака беспилотниками произошла в ночь на 30 июля.