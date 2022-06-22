Оборудование Новошахтинского НПЗ получило повреждения после попадания в него обломков БПЛА

Оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода получило механические повреждения из-за попадания обломков беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба завода.

«Первый удар БПЛА был зафиксирован в 08:40. Попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I). В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения, находящихся на 3-й секции постамента, произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки», — сказано в сообщении на сайте предприятия.

Технологическое оборудование установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I) не работает, установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II) переведена на холодную циркуляцию.

«Второй удар произошел в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом», — уточнили представили завода.

Там добавили, что в результате попадания обломков беспилотника оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, пожара не последовало.

На заводе подтвердили, что пострадавших в результате инцидента на заводе нет, оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба.

«Технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба», — сказано в сообщении.

Пожар в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел утром 22 июня. Площадь возгорания — 50 квадратных метров. Через примерно полтора часа огонь удалось потушить.