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    25 августа 2022, 00:03

    Обломки вертолета Ми-2 в Ставрополье нашли при тушении травы

    ГУ МЧС Ставрополья: обломки вертолета Ми-2 обнаружили при тушении травы

    Полина Созыкина

    В Ставропольском крае обнаружили обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-2. Их нашли при тушении травы, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

    Специалисты ведомства выехали для тушения загоревшейся травы. Площадь возгорания составила два гектара. В ходе работ они обнаружили обломки вертолета. Предположительно, Ми-2.

    «Погибших и пострадавших не обнаружили», — уточнили в МЧС.

    На место аварии вызвали специалистов транспортной прокуратуры — они разберутся в причинах падения вертолета.

    Винтокрылая машина упала в Предгорном муниципальном округе. Сколько человек было на борту Ми-2, неизвестно.

    Местные власти полагают, что авария произошла из-за плохой погоды. Вертолет полностью сгорел, от него остались лишь отдельные детали.