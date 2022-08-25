Обломки вертолета Ми-2 в Ставрополье нашли при тушении травы
ГУ МЧС Ставрополья: обломки вертолета Ми-2 обнаружили при тушении травы
В Ставропольском крае обнаружили обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-2. Их нашли при тушении травы, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Специалисты ведомства выехали для тушения загоревшейся травы. Площадь возгорания составила два гектара. В ходе работ они обнаружили обломки вертолета. Предположительно, Ми-2.
«Погибших и пострадавших не обнаружили», — уточнили в МЧС.
На место аварии вызвали специалистов транспортной прокуратуры — они разберутся в причинах падения вертолета.
Винтокрылая машина упала в Предгорном муниципальном округе. Сколько человек было на борту Ми-2, неизвестно.
Местные власти полагают, что авария произошла из-за плохой погоды. Вертолет полностью сгорел, от него остались лишь отдельные детали.