Обломки вертолета Ми-2 в Ставрополье нашли при тушении травы

В Ставропольском крае обнаружили обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-2. Их нашли при тушении травы, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Специалисты ведомства выехали для тушения загоревшейся травы. Площадь возгорания составила два гектара. В ходе работ они обнаружили обломки вертолета. Предположительно, Ми-2.

«Погибших и пострадавших не обнаружили», — уточнили в МЧС.

На место аварии вызвали специалистов транспортной прокуратуры — они разберутся в причинах падения вертолета.

Винтокрылая машина упала в Предгорном муниципальном округе. Сколько человек было на борту Ми-2, неизвестно.

Местные власти полагают, что авария произошла из-за плохой погоды. Вертолет полностью сгорел, от него остались лишь отдельные детали.