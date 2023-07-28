Эксклюзив 28 июля 2023, 18:40 Обломки упавшей в Таганроге ракеты попали на видео Появилось видео с обломками украинской ракеты, сбитой в Таганроге

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В распоряжении «360» появились очередные ролики с места падения украинской ракеты в Таганроге Ростовской области. В частности в кадр попали обломки этой ракеты. Судя по видео, их уже собрали и упаковали в пакет.

На месте происшествия продолжают дежурить как минимум пятеро правоохранителей. В кадр попали машина полиции и сигнальная лента, которой огорожена территория.

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Сегодня днем в Таганроге раздался мощный взрыв возле ресторана «Чехов сад». Как оказалось позже, силы российской противовоздушной обороны перехватили в воздухе украинскую ракету. Ее обломки ранили 15 человек, погибших нет. Несколько зданий получили повреждения, в окнах выбило стекла, землю усыпало осколками.

Через пару часов украинские боевики предприняли вторую попытку теракта в Ростовской области, вновь применив зенитную ракету комплекса противовоздушной обороны С-200. Ракету перехватили в районе Азова. На этот раз обломки упали в безлюдной местности.