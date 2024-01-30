30 января 2024, 08:26
Обломки уничтоженного БПЛА рухнули на крышу постройки на окраине Калуги
Шапша: обломки БПЛА упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги
Обломки уничтоженного средствами ПВО беспилотника утром 30 января упали на крышу технической нежилой постройки на окраине Калуги. Об этом сообщил в Telegram губернатор Калужской области Вячеслав Шапша.
«Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — подчеркнул он.
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Ранее в Минобороны сообщили о перехвате 21 беспилотника минувшей ночью над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями.
Из них 11 засекли в небе над Крымом, пять — в Белгородской области. Три дрона уничтожили в Брянской области, по одному — в Калужской и Тульской областях, уточнили в ведомстве.
Об уничтожении дронов противника также сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. В частности, утром, около 07:13, он написал о ликвидации беспилотника над территорией Навлинского района силами ПВО.
«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава области.
Беспилотники
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