Происшествия 30 января 2024, 08:26 Обломки уничтоженного БПЛА рухнули на крышу постройки на окраине Калуги Шапша: обломки БПЛА упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Обломки уничтоженного средствами ПВО беспилотника утром 30 января упали на крышу технической нежилой постройки на окраине Калуги. Об этом сообщил в Telegram губернатор Калужской области Вячеслав Шапша.

«Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — подчеркнул он.

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Ранее в Минобороны сообщили о перехвате 21 беспилотника минувшей ночью над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областями.

Из них 11 засекли в небе над Крымом, пять — в Белгородской области. Три дрона уничтожили в Брянской области, по одному — в Калужской и Тульской областях, уточнили в ведомстве.

Об уничтожении дронов противника также сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. В частности, утром, около 07:13, он написал о ликвидации беспилотника над территорией Навлинского района силами ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава области.