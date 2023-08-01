Происшествия 01 августа 2023, 10:55 Обломки сбитых в Подмосковье беспилотников не повредили инфраструктуру РИА «Новости»: обломки сбитых ночью в Подмосковье БПЛА не привели к разрушениям на земле РИА «Новости»

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Обломки беспилотников, сбитых в Подмосковье в ночь на 1 августа, не повредили никакие объекты. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах.

Он отметил, что обломки дронов, сбитых системой противовоздушной обороны, не привели к разрушениям инфраструктуры. Никаких повреждений на земле нет, сказал источник.

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Жители Одинцова и Наро-Фоминска сообщили, что слышали взрывы в небе в ночь на 1 августа. Такие же звуки услышали жители Кубинки.

Минобороны России объявило, что ночью украинские военные попытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Два дрона сбили, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА упал на нежилое здание в «Москва-Сити».

По словам мэра столицы Сергея Собянина, украинский беспилотник повредил фасад одной из башен. Последствия атаки сняли на видео. Дрон долетел до того же здания, что и при попытке удара 30 июля.